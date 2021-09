Verfolgungsfahrt auf der Autobahn : Kradfahrer (43) aus Leverkusen flüchtet vor der Polizei

Leverkusen Nach einer Verfolgungsfahrt über die A 57, die A 1 und die A 3 hat die Polizei Köln am Mittwochnachmittag das Motorrad sowie das Mobiltelefon eines 43 Jahre alten Leverkuseners beschlagnahmt.

Der Biker war zunächst auf dem Seitenstreifen an einer im Stau stehenden Streifenwagenbesatzung in Höhe der Anschlussstelle Niehl vorbeigefahren. Er hatte laut Polizeibericht Anhalteversuche durch das Zeichen „Stopp Polizei“ und Ansprache über Außenlautsprecher ignoriert und das Weite gesucht. Polizisten aus Leverkusen stellten den Mann an einem Kiosk an der Gustav-Heinemann-Straße. Er hatte offenbar seine Motorradkluft bereits ausgezogen. Das Verkehrskommissariat wertet nun die Mitschnitte der Streifenwagenkamera sowie die Aufzeichnung der Kiosk-Kamera aus.