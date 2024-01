Karneval in Leverkusen 2023/2024 1000 Kostüme warten auf neue Besitzer

Eine ungewöhnliche Karnevalsparty an einem eher ungewöhnlichen Ort steigt am kommenden Sonntag. Die Entsorger Avea und Reloga, die Stadt und die Job-Service-Beschäftigungsförderung laden von 12 bis 18 Uhr in die Fahrzeughalle auf dem Gelände der Avea in Küppersteg ein. Familienfreundlich ist die Party mit dem Titel „Kostümrausch“ nicht nur wegen der Uhrzeit, sondern vor allem, weil das Konzept auf der Idee der Nachhaltigkeit basiert. Denn dem Kostümrausch geht ein Kostümtausch voraus: In den vergangenen Wochen konnten langjährige Karnevalsliebhaber ihre alten Kostüme an sechs Sammelstellen im Stadtgebiet abgeben, damit diese nicht weggeworfen, sondern weiter getragen werden können.