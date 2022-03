Konzertabend in Leverkusen : „L‘arte del mondo“ kitzelt Bachs Genie heraus

Konzertabend in Leverkusen

Leverkusen Das Leverkusener Orchester widmet dem Komponisten und dessen Zeitgenossen Telemann und Graupner einen Konzertabend. Das Finale der Veranstaltung „Bronze für Bach“ von Kulturstadtlev begeistert das Publikum.

Aber das Concerto d-moll von Bach stand auf dem Programm genau da, wo es hingehörte: als Finale der Veranstaltung von Kulturstadtlev, die mit „Bronze für Bach“ überschrieben war. Als es 1722, also vor genau 300 Jahren, um die Neubesetzung der Kantorenstelle der Thomaskirche in Leipzig ging, sah man das nämlich ganz anders als das Publikum, dessen Votum der Musikalische Leiter Werner Ehrhardt natürlich geahnt und deswegen als Zugabe das bekannteste Flötenstück Bachs ausgewählt hatte: die Badinerie aus dessen Orchestersuite Nr. 2. Dabei stellte Ehrhardt fest, dass der Kompositionsstil von Bach gar nicht weit weg war von dem seines Vorgängers Johann Kuhnau, den Bach einige Jahre zuvor in Leipzig besucht hatte. Mit der kleinen Sinfonia aus Kuhnaus „In te Domine speravi“, die das Orchester sozusagen als Prolog voranstellte, wurde das allenfalls angedeutet.