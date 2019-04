Spiegelsaal in Schloss Morsbroich : L’arte del mondo schöpfen aus dem Vollen

Schlebusch Endlich mal ein englischer Abend ohne Fortsetzung im Brexit-Drama. Bei Kompositionen aus dem Barock, also der Zeit vor dem Niedergang des Britischen Empire und der abschätzigen Bezeichnung „Land ohne Musik“, konnte man musikalisch noch aus dem Vollen schöpfen.

Nicht nur das erlauchte Ambiente, auch die runde, holzige Akustik kamen der engagierten und durchaus unkonventionellen Spielweise der kammermusikalischen Abordnung des Orchesters für Alte Musik zusätzlich entgegen. Und so wurde der Abend, trotz Hitze und reduzierter Frischluft im ausverkauften Konzert, ausgesprochen erfrischend und belebend. Mit Henry Purcell schlossen die Musiker in voller Stärke das Programm, wie sie es mit dem Deutschland-Export Georg Friedrich Händel begonnen hatten. Sowohl Händels Concerto grosso in D-Dur als auch die Suite aus der Semi-Opera in fünf Akten „The Fairy Queen“ am Ende präsentierte das Steicherensemble mit unglaublicher Spielfreude und ebenso seh- wie hörbarem Vergnügen an Reibungen und Auflösungen, an markanten Akzenten, sowohl berstender Energie als auch feinfühlige Zartheit und zurückgenommenen Klang.