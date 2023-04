Amerikanischer Countertenor Roth Constanzo in Leverkusen Viel Händel und ein Schuss Rock’n’Roll

Meistens ist er auf den großen Opernbühnen der Welt aktiv, ist als interdisziplinärer Künstler Sänger, Schauspieler und Produzent in einer Person. Und immer sehr beschäftigt. In den vergangenen Wochen hat er in London die Oper „Akhnaten“ (Echnaton) von Philipp Glass gesungen. Von dort ging es nach San Francisco zu Proben und Aufführungen von Georg Friedrich Händels „Amadi di Gauda“. Wieder die beiden Komponisten, deren intimere Werke er beim kurzen Stopp in Leverkusen in einem Konzert verschränken wird.