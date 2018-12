Konzert im Scala : Verneigung vor dem „Chamäleon des Pop“

Opladen Die Jakob Hansonis Band und Pit Hupperten spielen Bowie-Songs im Scala.

Es war bereits das dritte Mal, dass die Band um Grönemeyer-Gitarrist Jakob Hansonis den Opladener Club besuchte. Und viele freuten sich auf die Show. Wer lediglich einen gutgemeinten Bowie-Coverband-Abklatsch erwartete, wurde bereits mit dem ersten Takt der Show eines Besseren belehrt: Mit satten Gitarrenriffs, einem erfrischend modernen Sound und einer packenden Stimmfarbe von Leadsänger Pit Hupperten, katapultierte die Band ihre Zuhörer gleich mit „Starman“ – eines der Meilensteine des britischen Künstlers – in die fantastischen Weiten des Bowie-Universums. Ein Universum so wandelbar wie der Künstler selbst, der es verstand, sich immer wieder neu zu erfinden.

David Bowie, geboren am 8. Januar 1947 als David Robert Jones in Brixton, starb am 10. Januar 2016 in New York City.

Auch die Jakob Hansonis Band versteht es, bekannte und unbekanntere Titel Bowies in ein neues Gewand zu kleiden, ohne die Essenz der Titel zu verändern: Die Stücke klangen, obwohl sie überwiegend aus den 70er und 80er Jahren stammen, frisch und modern. So ließen die Musiker beispielsweise das weitere, häufig kopierte, jedoch nie erreichte Werk Bowies „The man who sold the world“ – unter anderem von Nirvana und J.R Richards gecovert – am Ende von „Starman“ einfließen. Das charakteristische Gitarre-Intro ließ die Anwesenden aufhorchen und jubeln, wie es im weiteren Verlauf auch Stücke wie „China Girl“, „Ashes to Ashes“ oder „Fame“ taten. Letzteres habe Bowie mit Beatles-Ikone John Lennon aufgenommen, wenige Wochen vor dessen Ermordung, erzählte Jakob Hansonis, der sich freute, zum dritten Mal im Scala zu spielen. Das Publikum erkannte die Klassiker prompt und sang inbrünstig mit.