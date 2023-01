Opladen Gospel-Stars aus New York singen in Opladen

Musikalischen Besuch aus New York bekommt die Opladener Remigius-Kirche am Dienstag, 10. Januar. Die New York Gospel Stars machen auf ihrer Deutschland-Tournee auch Station in Opladen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist im 19 Uhr. Karten gibt es für 35 Euro an der Abendkasse.