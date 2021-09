Gewerbegebiet mit Freizeitangebot : Konzept für Kreativ-Quartier Niederfeldstraße ist da

In der Niederfeldstraße, zwischen Antonius-Kirche und Rhein, soll in ökologischer Bauweise ein Gewerbegebiet entstehen, das auch zur Freizeitgestaltung einlädt. Foto: Stadt Leverkusen/Sven Kaufmann

Leverkusen Kleine Gewerbeeinheiten mit viel Grün und Platz für Erholung und Sport soll es geben, wie Bürger mitentschieden haben. Ideale Mieter seien Start-ups und junge Unternehmen. Jetzt geht es in die rechtliche Phase.

Das attraktive Areal wird für gewerbliche Nutzung entwickelt. Eine Wohnbebauung ist aufgrund der Seweso II-Verordnung unmittelbar an der Grenze zum Chempark nicht möglich. Es soll mehrere Gebäude mit maximal zwei bis drei Geschossen geben, außerdem viel Grünfläche drumherum, auf dem Dach und an Fassaden.

Entscheidend für die Planung der Vorzugsvariante waren die Kritikpunkte, die bei einer digitalen Vorab-Beteiligung der Bürger aufgelistet worden waren. 273 Menschen, Anwohner wie Auswärtige, haben ihre Meinung kundgetan. „Damit haben wir deutlich mehr Leute erreicht, als vor Corona zu einer Veranstaltung in die Bürgerhalle gekommen wären“, plädiert Baudezernentin Andrea Deppe dafür, auch künftig digitale Befragungen durchzuführen – jedenfalls in Kombination mit analogen Formaten.

Vor allem habe man viel mehr Berufstätige, also jüngere Menschen, erreicht. Und für sie war das Wichtigste, ausreichend Flächen zum Verweilen, für Erholung, Sport und Aktivitäten, Spiel und Veranstaltungen zu schaffen. Dem wurde in der Endfassung Rechnung getragen durch verstreut liegende Gebäude, die sich um kleine (grüne) Höfe gruppieren.

Bestandsgebäude wie der Hochbunker sollen optisch integriert werden, am Quartiersplatz werden alte Bestandsbäume erhalten. Ökologische Bauweise ist vorgeschrieben durch entsprechende Materialien, Solarzelle und eine Dach- und Fassadenbegrünung. Im Quartier soll es vor allem Fuß- und Radverkehr geben, Sammel-Parkplätze liegen am Rand, von dort soll auch eine eventuelle Anlieferung erfolgen.

Die gesamte Fläche ist im Besitz der Stadt, die von Anfang an die Wirtschaftsförderung Leverkusen (WFL) am Projekt beteiligt hat. Ideale Nutzer wären Start-ups, jüngere Unternehmen und Player der Medienbranche, zählt Moritz Genschel von der WFL auf. Jetzt werde man gezielt in die Vermarktung gehen, sagt er. Für die nächsten Wochen ist die Präsenz auf entsprechenden Messen in Düsseldorf und München geplant.