Debatte in Leverkusen Kontroverse um Schulreinigung geht weiter

Leverkusen · Nach massiver Kritik an den Reinigungsleistungen privater Anbieter in Schulen will die Stadt neue Aufträge vergeben. Die Bürgerliste pocht auf die Rückkehr zu Eigenleistungen der Stadt.

27.03.2023, 16:09 Uhr

Sauber oder nicht? Die Diskussion geht weiter. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Bei den Schulreinigungen soll der Stadtrat laut Verwaltungsvorlage am Donnerstag erneut Reinigungsdienstleistungen für gleich mehrere Jahre für Fremdanbieter ausschreiben lassen. Der Bürgerliste geht das zu schnell. „Wir hätten gedacht, die Verwaltung prüft ihr Vorgehen und schreibt nur kurzfristig Leistungen aus“, sagt Ratsherr Peter Viertel (Bürgerliste).