Schon wieder Sonntag : Eine Komödie mit berührenden Wahrheiten

Leverkusen KulturStadtLev startete die Theatersaison mit einer berührenden Komödie über Alter, Verfall und Tod

Alt werden ist nichts für Feiglinge. Aber das ist der Witwer Cooper auch nicht. Zwar wollen die Beine nicht mehr wie früher, aber der Geist ist wach, und seinen Humor hat der alte Schwerenöter auch nicht eingebüßt. Der ist allenfalls etwas sarkastischer geworden, seit nach dem Tod seiner Frau unzweifelhaft das letzte Kapitel seines Lebens aufgeschlagen wurde. Immerhin hat er die nötigen finanziellen Mittel, das in einem Seniorenheim der besseren Sorte spielen zu lassen, wo das Personal Zeit für kleine Wortgefechte hat und die Whiskyflasche auf dem Sideboard erlaubt ist. Hier begegnete ihm das Publikum von „Schon wieder Sonntag“, der ersten Saisonveranstaltung der Theaterreihe, die KulturStadtLev wegen Sanierungsarbeiten in der Opladener Festhalle in den großen Saal des Forums verlegt hat.