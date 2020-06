Kummunalwahl 2020 : Mit Ausdauer in die politische Bergetappe

Will am 13. September zum Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen gewählt werden: Frank Schönberger (CDU). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wenn Frank Schönberger am Wochenende sein Rennrad aus der Garage holt, entscheidet er sich meist zwischen zwei Touren: flach am Rhein entlang nach Düsseldorf-Urdenbach oder die Berge hoch zur Agger. Ob Steigungsstrecke oder Gegenwind, Widerstände könne ihn nicht abhalten. Beim Rennradfahren wie in der Politik sei eben Ausdauer gefragt, sagt der Oberbürgermeisterkandidat der CDU. „Und derzeit befinden wir uns in einer Bergetappe“, sagt er. Coronakrise und Gewerbesteuersenkung belasteten den städtischen Haushalt nachhaltig. „Wer Soziales fördern will, braucht erst mal Geld“.

Und das Soziale liegt ihm am Herzen. 14 Jahre arbeitete er ehrenmatlich bei den Maltesern. „Es ist wichtig, Ehrenämter zu übernehmen, das habe ich auch meinen Kindern immer gesagt, denn nicht jeder Handgriff in einer Gesellschaft kann öffentlich bezahlt werden.“ Der 60-Jährige Rechtsanwalt hat zwei erwachsene Söhne und eine 13-jährige Tochter.

Info Das ist Frank Schönberger Jugend

1959 geboren in Leverkusen 1979 Abitur Politik

2002 CDU-Beitritt 2004-09 Mitglied der Bezirksvertretung (BV) I 2014 Mitglied der BV III 2014 Bezirksvorsteher ab 2009 Ratsmitglied Seit 2013 Kreisvorsitzender der CDU 2020 OB-Kandidat Ehrenamt

2002-15 Stadtbeauftragter des Malteser Hilfsdienstes Seit 2008 Vorsitzender der Werbegemeinschaft City Leverkusen 2015 Mitglied der Lions Leverkusen-Opladen

Sein politisches Erweckungserlebnis hatte Schönberger 2002, als er Gerhard Schröder (SPD) im Wahlkampf in Gummistiefeln durch das Elbehochwasser stiefeln sah. Der Kanzler siegte, und Schönberger fragte sich: „Kann es sein, dass man mit Schlagwörtern einen Wahlkampf gewinnt?“ Der Rechtsanwalt, der damals schon für die Werbegemeinschaft „City Leverkusen“ in Wiesdorf tätig war, ging zur CDU. Dort sollte er später Kreisparteivorsitzender werden. Nun wagt er den nächsten Schritt und fordert Amtsinhaber Uwe Richrath (SPD) bei der Oberbürgermeisterwahl heraus. Statt auf Schlagworte will Schönberger auf Argumente setzen und hat dabei Richraths offene Flanken im Visier: die Wirtschaftsförderung, das Museum Morsbroich und die City C.

Es sind drei kommunalpolitische Großbaustellen, die der bisherige Stadtchef nicht zu Ende gebracht hat. Die CDU habe die Gewerbesteuer mitgetragen, sagt Schönberger, doch nun gehe es darum, neue Unternehmen nach Leverkusen zu holen.“ Doch fehlt es unserer Wirtschaftsförderung an Struktur, wir müssen sie komplett neu aufstellen.“ Nach dem Weggang des Chefs der Wirtschaftsförderung, Frank Obermaier, im August 2019 ist der Posten vakant und wird kommissarisch von Leverkusens Stadtkämmerer Märtens besetzt. Weiterhin will Schönberger die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben und den Bürgerservice verbessern, etwa bei den Baugenehmigungen. Bei der Gewerbeansiedlung setzt er auf einen Schulterschluss mit dem Chempark. „Dort sind noch Grundstücke frei.“ Der Betreiber Currenta ist bereits an der Wirtschaftsförderung beteiligt, weitere Konzerne könnten folgen.

Auch beim Museum und der City C sieht Schönberger Versäumnisse des Amtsinhabers Richrath. Zu beiden „Baustellen“ gebe es ja schließlich Konzepte, das des Museumsvereins und für die City C das von Geiger/Häusler. „Das Konzept des Museumsvereins ist nach wie vor schlüssig, doch ist es nur in der Gesamtheit tauglich.“ Und dazu gehörten eben auch die zusätzlichen Parkplätze, die für einen rentablen Betrieb auch der Gastronomie nötig seien. Die von den Grünen vorgeschlagenen Pläne für eine „Kulturelle Mitte“ am Forum hält er für verfrüht und „kontraproduktiv“. „Zunächst einmal müssen wir das Schloss zu einem Erfolgsmodell machen.“

Bei der City C setzt Schönberger vor allem auf Wohnnutzung. Verwaltungsstandorte, das hatte Richrath in die Diskussion gebracht, gebe es schon genug. Und Einzelhandel sei gerade auch in Zeiten der Coronakrise problematisch.