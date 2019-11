Kommentar : Fast wie im Wilden Westen

Leverkusen Wäre Steuerpolitik ein Film, dann müsste man sich Oberbürgermeister und Kämmerer als Westernhelden vorstellen, nennen wir sie Richie Clever und Doc Märtens. Umgeben von Rivalen suchen die Goldgräber nach neuen Claims und bekommen zugesteckt, dass einer ihrer Rivalen in der Nachbarstadt Dormagen-City einen Coup plant und sich einen Teil der von beiden genutzten Goldader in Bayer-Valley unter den Nagel reißen will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es kommt zum Showdown. Richie und der Doc ziehen schneller. Sie treffen den Sheriff von Dormagen-City an empfindlicher Stelle. Der Getroffene schreit laut auf. Andere Rivalen sind schockiert. Richie und der Doc kassieren den Gewinn. Wie lange sie ihn behalten, weiß niemand. Wir sind ja im Wilden Westen.

Schnitt! Alles nicht real, das gibt es ja nur im Film. Bernd Bussang

(bu)