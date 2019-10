Kommentar : Einladung an alle Pöbler: Mitmachen statt schimpfen

Leverkusen / Leichlingen Die Empörungsmaschine Internet hat sich zu einer Art Boxsack für Wut-Bürger entwickelt. Auch in Leverkusen und Leichlingen werden Politiker übel beleidigt und beschimpft bis runter auf die kommunale Ebene.

Woher kommt der Frust? Woher die Lust auf grenzenlose Pöbelei? Und das in einem Land, in dem es den meisten Menschen so gut geht wie in kaum einem anderen auf der Welt. Es sind oft dieselben (Deck-)namen, die immer wieder auftauchen, haben die Beleidigten festgestellt. Vielen Pöblern ist womöglich gar nicht bewusst, dass sie sich strafbar machen. Sie sehen das Netz als resonanzlosen Freiraum, um Dampf abzulassen. Auch das muss sich ändern. Die großen Plattformbetreiber sind gefragt, den allzu Wütenden die Rote Karte zu zeigen – auch auf die Gefahr hin, dass die sich unter anderem Namen schnell wieder anmelden.