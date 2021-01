Kommentar von Bernd Bussang : Abschied aus der Verantwortung?

Woran soll man eine Top-Managerin messen? Am Führungszeugnis ihrer leitenden Mitarbeiter? Vielleicht auch. Doch welcher Mitarbeiter ist rundum ehrlich, wenn er es öffentlich ausstellt? Und wie kommt ein solches kollektives „Empfehlungsschreiben“ zustande? Ausschlaggebend müssen andere Faktoren sein.

Eine Top-Managerin ist Andrea Deppe in jedem Fall. Sie verantwortet das größte Dezernat der Stadtverwaltung mit 884 Mitarbeitern und ist für wegweisende Bauvorhaben der Stadt zuständig. Sie muss sich letztlich an ihrer Leistung und an Ergebnissen messen lassen. Tatsache ist: Der Leistungsumfang der Bauverwaltung war während ihrer Amtszeit beachtlich. Zwei große Busbahnhöfe, eine hochmoderne Feuerwehrwache, zahlreiche, mitunter schwierige Schulsanierungen sind nur wenige Beispiele. Dass es bei einzelnen Großprojekten wie dem Wiesdorfer Busbahnhof oder der Schule im Hederichsfeld empfindliche Kostenerhöhungen und Verzögerungen gab, mit denen es Leverkusen immerhin ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes schaffte, hat wohl viele Gründe und kann sicher nicht allein der Beigeordneten angelastet werden. Die Verantwortung trägt sie dennoch.