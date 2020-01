Karneval in Opladen : Jede Menge Hingabe ans Brauchtum

Karneval in Opladen

Opladen Komitee Opladener Karneval, Altstadtfunken, Rheindorfer Burgknappen und Neustadtfunken feierten ein närrisches Wochenende.

Es war eine Mischung aus Musik und schrägen Showeinlagen: Bereits zum fünften Mal in Folge gestalteten Vorstand und Senatoren vom Komitee Opladener Karneval (KOK) den Höhepunkt ihrer KOK-Sitzung in der Stadthalle Bergisch Neukirchen und sorgten zugleich für sensationelle Stimmung, als zwölf Vollblutnarren zum nunmehr dritten Mal in Folge als „Klimbim-Familie“ auftraten. Dabei priesen sie zahlreiche Neuerungen wie zum Beispiel die Fertigstellung der Balkantrasse, die Möglichkeit zur online Buchung von Behördenterminen bei der Stadt Leverkusen sowie die Anlage von Blühwiesen für Bienen und Schmetterlinge.