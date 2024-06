Rudelsingen in Opladen Freitag entsteht im Scala ein „Komet“

Was auf dem Papier gut aussieht, soll sich am Freitagabend dann auch gut anhören. „Die Mitwirkenden im Scala-Club erwartet ,Komet‘ in einem neuen mitreißenden Arrangement“, versprechen die Veranstalter. Immerhin hat Genschel seinen kürzlich vom Chorverband NRW als „Meisterchor“ ausgezeichneten Popchor Köln (früher „d’acCHORd“) bis ins „Halbfinale des WDR-Wettbewerbs ,Der beste Chor im Westen‘ geführt.“ Zudem leitet der Musiker den Jazz- und Popchor der Musikschule Leverkusen.