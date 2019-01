KOK-Sitzung mit Charme: Von Strumpfhosen und alten Zeiten

Bergisch Neukirchen Die KOK-Sitzung geriet launig und zum Loblied (mit etwas Tadel) auf Opladen

„Toll, was der Leverkusener Karneval schon hervorgebracht hat“, lobte FLK-Präsident Uwe Krause am Freitag bei der Prunksitzung des Komitees Opladener Karneval (KOK). Damit meinte er unter anderem auch die Regentschaft von Toni Blankerts, der das Zepter 1973 in Opladen führte. Zuletzt wurde der Ex-Prinz und einstige KOK-Senatspräsident vom amtierenden Narrenfürst Thorsten I. auf die Bühne geholt und mit seiner Prinzenspange dekoriert. „Daran erinnern kann ich mich aber nicht mehr“, sagte die Tollität, „denn damals war ich erst drei Jahre.“

Blankerts war nicht nur Prinz, sondern stand überdies 40 Jahre als „Nachtwächter“ in der Bütt und prangerte Missstände in Opladen an. Seit zwei Jahren wird diese Tradition von der KOK-„Klimbim Familie“ fortgesetzt. Der jüngste Eigenauftritt der Laiendarsteller hatte es erneut in sich. Da wurde zwar einerseits die neu gestaltete Fußgängerzone gelobt und mit dem Lied „En unserm Veedel“ besungen. Aber ebenso wurde im Beisein von Bahnstadt-Chefin Vera Rottes und Aufsichtsratsvorsitzendem Paul Hebbel über nicht funktionierende Aufzüge und Rolltreppen in der Bahnstadt geschimpft. Zuletzt lästerten die Beteiligten über Sparsamkeit am falschen Platz.