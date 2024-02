Jecker Nachwuchs in Leverkusen KOK spendet Kamelle für Schüler im Zoch

Munition für den jecken Nachwuchs: Das Komitee Opladener Karneval (KOK) hat Wurfmaterial an die Gemeinschaftsgrundschule Opladen und die Sekundarschule Leverkusen gespendet, die beide am Rosenmontagszug in Opladen teilnehmen. „Die Unterstützung der schulischen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem heimischen Brauchtum Karneval, trägt dazu bei, die lokale Gemeinschaft im Veedel zu stärken und die Teilnahme der Schulen am Zug in Opladen zu fördern“, sagt Thomas Loef vom KOK. Das Komitee freue sich über die Teilnahme möglichst breiter Altersklassen am Zug. Dies helfe, den Karneval zu einem „inklusiven und gemeinschaftlichen“ Ereignis zu machen.