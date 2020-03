Nächtlicher Einsatz in Hitdorf : Kohlenmonoxid-Austritt: Hausbewohner rufen Feuerwehr

Hitdorf In der Nacht auf Montag rückte die Feuerwehr nach Hitdorf aus. Bewohner eines Hauses an der Lohrstraße meldeten Gasgeruch.

Die Leitstelle wies die Bewohner an, das Haus zu verlassen, schickte gegen 2 Uhr Einsatzkräfte raus. Die gingen unter schwerem Atemschutz ins Haus und stellten dort eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration fest. Ein dazugerufener Schornsteinfeger bemerkte bei der Kontrolle dann einen technischen Defekt an der Heizungsanlage und legte sie still. Das Wohnhaus und das Nachbargebäude hat die Feuerwehr gelüftet und mit Messgeräten kontrolliert. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die drei Hausbewohner. Sie blieben laut Feuerwehr unverletzt und konnten nach dem Ende des Einsatzes wieder in ihr Haus zurückkehren.