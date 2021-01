Amtsgericht Leverkusen : Körperverletzung in der Ehe? Frau belastet Leverkusener

Leverkusen Bei einer Rangelei soll ein Mann seine Frau verletzt haben. Er bestreitet den Vorfall. Sie sagt, es habe auch eine Vergewaltigung gegeben.

Die Wurzeln eines offenbar erbittert geführten Rosenkriegs zogen sich am Donnerstag bis vor das Amtsgericht Leverkusen in Opladen. Ein 38-Jähriger wurde beschuldigt, seine Frau am 12. Juni 2020 in der gemeinsamen Wohnung bei einer Rangelei verletzt zu haben. Die Frau blieb mit Schmerzen an der Hüfte zurück. Das Paar lebt in Scheidung, zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch größtenteils unter einem Dach. Der Mann bestritt die Anklage – und erhob dann selbst Vorwürfe gegen seine Frau.