Kölner Vokalsolisten überzeugen im Forum Leverkusen : Fein abgestimmter Klangausflug in die Dunkelheit

Leverkusen Die Kölner Vokalsolisten präsentierten im Leverkusener Forum absolut gekonnt Nachtgesänge aus verschiedenen Jahrhunderten – mit einer Uraufführung.

Bevor die Sänger dieses Werk mit changierenden Harmonien und Effekten anstimmten, erklärte der Komponist was ihn bei der musikalischen Interpretation des 1803 entstandenen Gedichtes „Andenken“ von Friedrich Hölderlin bewegt hat. Eine nützliche Hörhilfe für diesen einzigen Programmpunkt, dessen Text alle gedruckt in Händen hielten – zum Nachlesen und Nachsinnen zu Hause. An den hat sich Heucke eng gehalten und Strophe für Strophe möglichst emotional in Klang übersetzt. An dieser Stelle gab es Applaus für Schöpfer und Ausführende und eine kleine Unterbrechung.

Ansonsten fügten sich die so verschiedenen sechs- und manchmal auch fünfstimmigen Sätze in einem großen Spannungsbogen aneinander. In aller Verschiedenartigkeit mit weiten Sprüngen über Zeiten und unterschiedlichen Empfindungen. Mit der weichen und feinen Stille des Abendständchens von Johannes Brahms fühlte man sich gleich zu Beginn liebevoll in den Arm genommen, um gleich darauf die Abendglocken zu vernehmen, die der schwedische Komponist Hugo Alfven in seinem Lied „Aftonen“ durch die sechs Stimmen läuten lässt, bevor sie sich allmählich in Nichts auflösten. Wundervoll, wie viele Abstufungen das Ensemble gerade in den leisesten Nuancen noch zu unterscheiden schafft. Und das bei den akustischen Bedingungen eines eigentlich viel zu großen Konzertsaales, in dem noch die meisten Sitze hochgeklappt sind.