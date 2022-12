Feiern zum Jahreswechsel Kölner Polizei rüstet sich für Großeinsatz an Silvester

In der Silvesternacht werden mehrere Hundert Polizisten in Köln im Dienst sein. „Zusätzliches Personal auf den Wachen sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei stehen für polizeiliche Einsätze zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kölner Präsidiums, das auch für Leverkusen zuständig ist.