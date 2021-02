Wegen Corona-Pandemie : Kölner Lichter am 10. Juli abgesagt – Alternativtermin gesucht

Ziehen seit Jahren in jedem Sommer zigtausende Zuschauer an: die Kölner Lichter. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Köln Die Corona-Pandemie lasse aktuell die Planung für die Kölner Lichter im Sommer nicht zu, erklärt das Veranstaltungsbüro Nolden. Überlegungen zu Alternativen laufen. Auch für die Bierbörse, sie könnte vom 11. bis 14. November in einem Riesen-Zirkuszelt stattfinden.

Peter Westmeiers Kommentar ist ebenso kurz wie knackig: „Driss“, schreibt der Leverkusener unter die Facebook-Nachricht von Werner Nolden. Und dieses kölsche Wort wird im vergangenen Corona-Jahr auch dem Leverkusener Veranstalter oft durch den Kopf gegangen sein. Die Großen Feste, die er und sein Team im Jahr auf die Beine stellen, mussten sich Corona beugen. Auch der absolute Publikumsmagnet „Kölner Lichter“. Im Sommer war nix mit selbst gemachtem Kartoffelsalat, Frikadellen, Liegestühlchen am Straßenrand, nix mit Bratwurst und Getränk von einem der Imbissstände nahe Rheinufer. Kein Schiffskonvoi-Gucken, kein Feuerwerk-Bestaunen, kein Musiklauschen im Tanzbrunnen. Und all das wird es auch in diesem Jahr nicht geben – jedenfalls nicht am geplanten Termin, dem 10. Juli.

„Allzu gerne hätten wir uns schon längst mit guten Nachrichten zum Planungsstand bei den Kölner Lichtern an die Öffentlichkeit gewendet. Aber wie wir alle wissen, sind wir bei weitem noch nicht an dem Punkt angelangt, der uns die nötige Sicherheit gäbe, mit den Vorbereitungen der Kölner Lichter zu beginnen“, meldet Nolden. „So bleibt uns nun nichts anderes übrig, als zunächst einmal den ursprünglich vorgesehenen Termin ,10. Juli 2021’ schweren Herzens aufzugeben.“ In den vergangenen Wochen sei immer klarer geworden, dass es auch in „naher Zukunft“ keine Großveranstaltungen geben werde „und so läuft uns schlicht die Zeit für eine akzeptable Lösung im Sommer davon“. Jetzt hoffe das Veranstaltungsbüro auf die Impfung, die die „dringend benötigte Entspannung bringt“.