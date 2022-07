Leverkusener Veranstalter zieht Reißleine : Kölner Lichter fallen wegen Corona erneut aus

Die Kölner Lichter – vom Ufer wie vom Schiff auf dem Rhein gesehen – sind ein grandioses Spektakel. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Auch in diesem Jahr werden die Kölner Lichter abgesagt – dazu hat sich der Veranstalter entschieden. Die Leverkusener Großveranstaltungen Schlebuscher Volksfest und Opladener Bierbörse sind hingegen weiter in Planung.

Vor zwei Jahren, als er zum ersten Mal die Kölner Lichter absagen und die gesamte Rückabwicklung bereits verkaufter Karten in die Hand nehmen musste, „habe ich 500.000 Euro in den Kamin geschossen“, sagt Werner Nolden. Dieses Jahr ist er erst gar nicht in den Vorverkauf gestartet. Denn die Lage, um fürs Funkeln am Firmament überm Dom zu sorgen, hat sich nicht verbessert. Im Gegenteil.

Zur Frage der Finanzierung sind zwei Hürden hinzugekommen: zum einen die schwere Krise, in der Feuerwerkshersteller Weco aus Eitdorf wegen des Feuerwerksverbots an Silvester, dem zweiten in Folge, steckt. „Bei Weco steht man gerade vor immensen Herausforderungen, was das gesamte Unternehmen und deren zahlreiche Mitarbeiter betrifft, so dass verständlicherweise eine belastbare Aussage zum Thema Feuerwerksveranstaltung dort derzeit niemand treffen kann“, sagt Nolden, der die Firma Weco seit 19 Jahren kennt, mit Cheffeuerwerker Georg Alef die leuchtenden Abende gestaltete. „An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich unsere guten Wünsche nach Eitorf an die Geschäftsleitung und auch an die vielen tollen Mitarbeiter senden, für die wir sehr, sehr hoffen, dass das Unternehmen und die pyrotechnische Branche diese schwere Krise übersteht.“

Info Büro geht zurück an die Schusterinsel Umzug Nach zwei Jahren, in denen das Veranstaltungsbüro wieder in Noldens Privathaus untergebracht war, wird das nun noch fünfköpfige Team wieder umziehen. „Zurück an die Schusterinsel, aber in kleinere Räume als die, die wir dort hatten“, verrät Nolden.

Zum anderen: die pandemische Lage, „die mit Omikron vermutlich zu einer Verschärfung der Infektionszahlen in den kommenden Wochen führt und dies mit ungewissem Ausgang“.

Alle drei Faktoren zusammen haben Nolden und seinem Team zur Absage der Kölner Lichter 2022 bewegt. Seit vergangenem Jahr hat Nolden mit den Partnern der Veranstaltung gesprochen, etwa mit der Stadt Köln und den Ratsfraktionen („sehr wohlwollende und offene Ohren“). Es ging um die Finanzierung. Das Ergebnis der Gespräche „schließt unsere vermutliche Finanzierungslücke jedoch nur zum Teil“. Bei einer ersten Kalkulation zu den Lichtern im vergangenen Herbst habe sich ein Minus von 300.000 Euro ergeben, berichtet Nolden.

Er telefonierte mit den 50 Schifffahrtsgesellschaften, die normalerweise bei den Lichtern mit an Bord sind. Auch sie bräuchten Planungssicherheit, die ihnen das Opladener Veranstaltungsbüro in der derzeitigen Lage nicht geben kann. „Bei einer 50-Prozent-Chance, dass wir die Lichter wieder absagen müssen, ist das Risiko einfach zu groß, jetzt Karten für die Schiffe zu verkaufen“, betont Nolden. „Wir müssen schweren Herzens den Tatsachen ins Auge sehen.“ Nachsatz: „Die Hoffnung allerdings verlieren wir nicht. Dass es die Kölner Lichter nie wieder geben wird, kommt in unserer Vorstellungskraft nicht vor, auch wenn die Chance auf einen Neubeginn mit jedem Jahr des Ausfallens sinkt.“

Hoffnung hat der Veranstalter für zwei große Veranstaltungen in Leverkusen: „Das Schlebuscher Volksfest ist geplant, die Bands verpflichtet. Ich gehe erstmal davon aus, dass die Veranstaltung unter 2 G im Wuppermann-Park stattfinden kann.“ Für die Bierbörse in Opladen seien im November die Verträge mit den Standbetreibern rausgeschickt worden. „Wir gehen davon aus, dass 75 Prozent kommen werden.“ Der Rücklauf gebe ihm bisher bei dieser Prognose recht. Mit dieser Anzahl der Teilnehmer sei es wieder eine richtige Bierbörse, nicht so ein „zweiter, großer Sommergarten“ wie im vergangenen Jahr, „da haben wir die Börse nach der Erlaubnis des Landes für solche Veranstaltungen quasi aus dem Boden gestampft“, erinnert der Leverkusener. Dennoch: Er wünscht sich, es kämen noch mehr Brauereien. „Aber da merkt man, dass die Leute die Pandemie leid und verunsichert sind.“ Falls sich die Corona-Zahlen zum Frühjahr hin bessern, könnten Betreiber noch nachbuchen, schätzt er.