Trotz Austritten und Krise : Erzbistum macht Plus von fast 85 Millionen Euro

Erzbistum macht Plus von fast 85 Millionen Euro

Der Kölner Dom steht fest in jeder Krise. Das gilt offenbar auch für die Einnahmen des Erzbistums, zu dem auch Leverkusen gehört. Foto: Bernd Bussang

Köln/Leverkusen Die Kölner Kirchenleitung hat den Finanzbericht für 2021 vorgelegt und kann überaus positive Zahlen vermelden. Der Überschuss soll weitgehend in die Rücklagen fließen.

Kirchenaustritte, Pandemie und Energiekrise haben das Erzbistum Köln, zu dem auch Leverkusen gehört, bisher finanziell nicht in Bedrängnis gebracht. Am Donnerstag wurde in Köln das Jahresergebnis für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgestellt. Es weist einen Überschuss von rund 84,7 Millionen Euro aus. Im Jahr 2020 hatte das Erzbistum hingegen mit einem Defizit von rund vier Millionen Euro abgeschlossen.