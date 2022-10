Polizeieinsatz in Leverkusen und Köln : Zwei Hunde und sechs Welpen sichergestellt

Leverkusen/Köln Bei Wohnungsdurchsuchungen in Leverkusen und in Köln haben Polizisten mutmaßlich illegal gezüchtete Hunde sichergestellt. Gegen vier Verdächtige wird ermittelt. Sie sollen die Tiere im Internet angeboten haben.

Ab 6 Uhr betraten die Beamten zeitgleich zwei Wohnungen in Köln-Holweide und Leverkusen-Steinbüchel. Gegen die vier Wohnungsinhaber, ein Mann (22) und eine Frau in Köln und ein Mann 26) und eine Frau 23) in Leverkusen, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. In der Kölner Wohnung am Kühzällerweg fanden die Einsatzkräfte eine Hündin und fünf Welpen. In der Leverkusener Albert-Schweitzer-Straße stellten sie einen Rüden und einen Welpen sicher. Die in engen Käfigen gehaltenen, zunächst augenscheinlich unverletzten Tiere sollen nun von Tierärzten untersucht werden. Ein Zeugenhinweis auf eine von den Beschuldigten betriebene Internetseite zur Vermarktung der Hunde hatte die Ermittlungen ins Rollen gebracht.