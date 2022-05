Unfall auf der Autobahn 1 : Lkw kollidieren bei Leverkusen – drei Verletzte

Leverkusen Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 Richtung Köln zwischen Burscheid und Leverkusen sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Bei einem Auffahrunfall mit Beteiligung von zwei 40-Tonnern und einem weiteren Lkw an einem Stauende auf der Autobahn 1 zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen sind am Mittwochnachmittag eine Frau (19) schwer und zwei Männer (29, 51) leicht verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Klinik.