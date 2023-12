Trickbetrüger und Schockanrufer Präsidium koordiniert verdeckte Ermittlungen

So nahmen durch die Polizei Köln/Leverkusen geführte Zivilbeamte aus Münster in Lippstadt eine 48-jährige Frau und ihren Mittäter (36) fest, kurz nachdem die mutmaßlichen Betrüger sich von einer 85 Jahre alten Geschädigten rund 12.500 Euro hatten übergeben lassen. Die sichergestellte Beute händigten die Beamten der Seniorin wieder aus. Gegen die Festgenommenen erließ ein Richter Untersuchungshaftbefehle. In Aachen fassten Polizeikräfte ein Trio von Verdächtigen (18m, 38m, 41w) unmittelbar vor der Übergabe von 20.000 Euro an der Haustür einer 95-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.