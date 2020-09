Brief an alle Dienststellen : Polizeipräsident: „Wer nicht zur Verfassung steht, muss die Marke abgeben“

Brief an alle Dienststellen

Leverkusen/Köln Polizeipräsident Uwe Jacob, der für Köln und Leverkusen zuständig ist, hat sich nach Bekanntwerden ultrarechter Chatgruppen im Umfeld der Polizeibehörde Essen zum Umgang der Polizei mit rechtsextremer Unterwanderung geäußert.

„Die Bevölkerung kann zu Recht erwarten, dass Polizisten mit beiden Füßen fest auf dem Boden der Verfassung stehen. Wer das nicht tut, hat bei der Polizei nichts verloren und muss damit rechnen, seine Uniform auszuziehen, seine Kriminaldienstmarke abzugeben oder seinen Schreibtisch räumen zu müssen.“ Gegen Extremismus in eigenen Reihen gehe die Polizei nicht erst jetzt entschieden vor, schreibt Jacob in einer am Freitag veröffentlichten Presseerklärung weiter. „Auch wenn der Umstand, dass es solche Fälle gibt, mich persönlich schmerzt, bin ich froh, dass die in Köln geführten Ermittlungen von eigenen Kolleginnen und Kollegen ins Rollen gebracht wurden.“