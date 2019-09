Mitsingkonzert in Opladen : Köbes Underground rocken Scala

Mitsingkonzert in Opladen

Auf ihrem Mitsingkonzert zeigte die Kölschband wieder, wie mitreißend sie ist.

Der Gesang aus dem Scala drang am Donnerstagabend bis auf die Straßen des Kneipenviertels in Opladen. Köbes Underground hatte zum Mitsingkonzert geladen, und die Menschen folgten diesem Aufruf gerne. Mit geölten Stimmen, das Textheftchen fest in den Händen, sangen sie aus vollem Halse. Die kölsche Band, die vor allem durch ihre umgedichteten Lieder und dem Mitwirken auf der Stunksitzung bekannt ist, hatte die Leute schnell im Griff.