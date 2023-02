Zoff um Verkehrsberuhigung in Leverkusen Poller sollen wieder weg

Die Poller-Karriere am Knochenbergsweg findet nach einem Monat schon wieder ihr Ende. Zumindest theoretisch. Die Abpollerung, die den Knochenbergsweg zur Sackgasse macht, war unter anderem Mitgliedern der ansässigen Vereine RTHC und Luftsportclub Bayer Leverkusen sauer aufgestoßen. Eine Petition zum Abbau der Poller läuft. Nun zieht auch die Politik am selben Strang: Die Poller sollen wieder verschwinden. Das beschloss die Bezirksvertretung I am Montag.