In Sprengfalle getreten : Klinikum versorgt schwer verletzte Sanitäterin aus der Ukraine

Leverkusen Sie rettet Menschen und musste nun selbst gerettet werden. Sanitäterin Katharina wurde durch eine russische Sprengfalle der Unterschenkel abgerissen. Nach vielen Eingriffen kann sie das Klinikum verlassen.

Es ist Freitag, 4. April. Die 23-jährige Rettungssanitäterin ist in der ukrainischen Region Lugansk eingesetzt. Auf dem Weg zum Bäckerei tritt sie in eine russische Sprengfalle. Sie verliert ihren linken Unterschenkel und wird durch Schrapnellsplitter am ganzen Körper schwer verletzt. In einer medizinischen Erstversorgung wird ihr der Unterschenkel amputiert, die Wunden können jedoch nur dürftig versorgt werden. Sie hat Glück im Unglück. Am Mittwoch, 20. April, wird sie mit einem Bundeswehr-Ambulanzjet ausgeflogen und ins Klinikum Leverkusen gebracht.