Leverkusen und Solingen : Klinikum-Verband: Verhandlung pausiert

Leverkusen/Solingen Klinikum beschließt Aussetzung. In Solingen fehle es noch an einer klaren politischen Willensbildung.

Pause bei den Verhandlungen zum Verbund von Klinikum Leverkusen und Klinikum Solingen. Am Mittwoch tagte der Aufsichtsrat des Klinikums und Tochtergesellschaft KLS zum Zwischenstand in Sachen Verbund. Dabei sei festgestellt worden, „dass die öffentliche und politische Meinungsbildung in Solingen noch nicht abgeschlossen ist und es offensichtlich noch Zeit braucht, grundlegende Beschlüsse zu fassen“, heißt es in einem Schreiben des Klinikum-Chefs Hans-Peter Zimmermann an Beteiligte, das unserer Redaktion vorliegt.