Nach der Flut - Leverkusen im Ausnahmezustand : Klinikum: Zwillingsgeburt kurz nach der Wiedereröffnung

Leverkusen 115 Patienten versorgte das Leverkusener Krankenhaus an Tag eins nach der Wiedereröffnung stationär. Sechs Tage war das Haus wegen Hochwasserschäden geschlossen gewesen. Die Aufräumarbeiten gehen samt Straßensperrungen weiter. Polizei bestätigt Gerücht um Toten nach Messerstecherei nicht.

Klinikum Der erste Tag der Wiedereröffnung im Klinikum ist reibungslos verlaufen. Es konnten 52 Patienten aus den umliegenden Krankenhäusern zurück ins Klinikum verlegt werden. Die Rettungswagentransporte zurück ins Klinikum kamen aus den Krankenhäusern in Bonn, Solingen, Opladen Köln und Bergisch Gladbach, teilt das Klinikum mit. Auch am Donnerstag sollen weitere Patienten zurückverlegt werden. 63 Patienten wurden im Laufe des Tages aufgenommen. Insgesamt wurden am ersten Tag der Wiedereröffnung 115 Menschen stationär betreut. „Darunter waren fünf Patienten der Kardiologie, die inzwischen wieder voll einsatzfähig ist. Unter anderem sind am Mittwoch bereits Untersuchungen der Herzgefäße im Herzkatheter gemacht worden. Ein Patient ist mit Covid-19 auf der Infektionsstation“, berichtet Sprecherin Sandra Samper. „Das Aufkommen in der Zentralambulanz war zwischenzeitlich groß, was auch an den Rückverlegungen lag. Die Notaufnahme wurde deshalb durch weitere Pflegekräften und ärztliches Personal personell verstärkt.“