Gesundheitsmarkt in Leverkusen Klinikum will Radiologie-Praxis übernehmen

In Zeiten, in denen NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit der Krankenhausreform den Rotstift bei mancher Leistung ansetzt, wollen die Kliniken sich deutlich positionieren. So will das Klinikum Leverkusen die radiologische „Praxis am Berg“ in Bergisch Gladbach übernehmen. Eine noch zu gründende Gesellschaft – die „Praxis am Berg MVZ gGmbH“ – soll sie als medizinisches Versorgungszentrum, kurz MVZ, betreiben.