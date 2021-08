Interview mit Klinikdirektor : Venenleiden – unterschätzte Volkskrankheit

Leverkusen Gefäßspezialist Thomas Lübke erläutert Häufigkeit, Symptome und Behandlungsmethoden. Er leitet die Gefäßchirurgie am Leverkusener Klinikum.

Lübke Auf diese Zertifizierung bin ich – auch im Namen des gesamten Teams – besonders stolz, denn sie krönt unsere jahrelangen gemeinsamen Bemühungen um eine stetige Verbesserung der Versorgungsqualität und somit auch der Ergebnisqualität für unsere Gefäßpatientinnen und -patienten. Das RAL-Gütesiegel ist ein Garant für eine patientenorientierte, fächerübergreifende und auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Gefäßmedizin. Der Stellenwert dieser hohen Auszeichnung ist auch daran zu erkennen, dass bisher nur wenige Gefäßkliniken in Deutschland eine solche Zertifizierung erreicht haben, denn sie beruht auf einem überdurchschnittlich hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard. Das RAL-Gütesiegel ist dadurch natürlich auch ein Ansporn für uns, diese Qualitätsstandards in Zukunft ständig weiter zu entwickeln und zu verbessern. Dadurch, dass das RAL-Gütesiegel EU-konform und firmenunabhängig ist, garantiert es unseren Patienten Neutralität und Objektivität, das heißt, unsere Patienten können diesem Gütesiegel jederzeit vertrauen.

Seit 2015 ist der Chefarzt Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie am Klinikum Leverkusen. Seit 2017 ist er Professor an der Universität Köln.

Lübke Krampfadern sind am weitesten verbreitet. Wahrscheinlich anlagebedingt und verstärkt durch unsere Lebens- und Arbeitsweise (viel Sitzen, Stehen) gehören Venenleiden allgemein zu den häufigsten Krankheitsbildern in der westlichen Welt. In Deutschland haben nach der Bonner Venenstudie aus dem Jahre 2003 90 Prozent der Bevölkerung ein Venenleiden, davon 59 Prozent lediglich Besenreiser, 14 Prozent eine Krampfader ohne Folgeerscheinung (bisher) und 17 Prozent ein fortgeschrittenes Krampfaderleiden mit zum Beispiel Hautveränderungen, Juckreiz bis hin zum offenen Bein. Jede 5. Frau und jeder 6. Mann zwischen 18 und 79 Jahren hat nach der Bonner Venenstudie ein fortgeschrittenes Stadium seines Krampfaderleidens, das prinzipiell behandelt werden sollte.

Lübke Sinnvoll ist eine Vorstellung beim Gefäßspezialisten bei Auftreten von Beschwerden. Solche, die von einer Krampfader ausgehen, sind am Anfang eher unspezifisch. Hierzu gehören Schweregefühl in den Beinen, Hitzegefühl, abendliche Schwellneigung und nicht selten nächtliche Wadenkrämpfe. Diese Symptome werden durch langes Sitzen und Stehen verstärkt. In der Folge tritt eine zunehmende bläuliche Verfärbung im Innenknöchelbereich hinzu. Dann folgt meist eine sich ausbreitende rötliche Verfärbung des Unterschenkels, die Haut verliert ihre Elastizität und verhärtet sich. Im Laufe der Zeit werden die zunächst noch rötlichen Verfärbungen zunehmend dunkler und eher bräunlich – bedingt durch Eisenablagerungen in der Haut als Folge des venösen Blutstaus. Häufig kommen noch stark juckende Ekzeme hinzu. Diese veränderten Hautareale werden gegenüber kleinsten Verletzungen sehr anfällig, und es bilden sich leicht offene Wunden, sogenannte Unterschenkelgeschwüre. Neben diesen möglichen schweren Verläufen bei fehlender Behandlung können Krampfadern auch zu sehr unangenehmen – weil schmerzhaften – Venenentzündungen führen. Hierunter versteht man die Thrombosierung (Gerinnselbildung) oberflächlicher Venen mit Entzündung des umgebenden Gewebes. Wächst ein solches Gerinnsel weiter und erreicht das tiefe Venensystem, so kann es zur Ausbildung einer tiefen Beinvenethrombose kommen mit der Gefahr einer irreparablen Schädigung der tiefen Beinvenen oder sogar einer Lungenembolie, die prinzipiell auch tödlich verlaufen kann.