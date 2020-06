Ab Juli geht es los : Klinikum: Utz Krug wird Ärztlicher Direktor

Leverkusen Der 50-jährige Chefarzt der Medizinischen Klinik 3 folgt auf Jürgen Zumbé und will sich als Ansprechpartner für alle etablieren. „Man muss in diesen Job reinwachsen“, sagt der Onkologe.

Er ist der Neue. Professor Utz Krug tritt zum 1. Juli die Nachfolge von Jürgen Zumbé als Ärztlicher Direktor am Klinikum an. Ein schweres Erbe? „Man muss reinwachsen in diesen Job“, sagt Krug. „Ich habe einen großen Respekt vor der Arbeit und den Spuren von Jürgen Zumbé.“ Und dennoch hat der Onkologe Ja gesagt, als er gefragt wurde, ob er sich die Nachfolge vorstellen könnte. Die Antwort auf die Frage nach dem Warum beginnt Krug mit dem Refrain eines Liedes von Rio Reiser: „Wenn ich König von Deutschland wär’“. Die Erläuterung: „Man hat oft viele Ideen im Kopf, die man umsetzen würden, wenn man denn könnte, wenn man mehr zu sagen hätte.“ Wenn die Chance komme, etwas anzustoßen, müsse man sich auch der damit verbundenen Aufgabe stellen. Das heißt nicht, schiebt Krug umgehend hinterher, dass er das Klinikum als Ärztlicher Direktor nun umkrempeln wolle. Das sei nicht die Aufgabe, die dieser Posten mit sich bringe. Sein Job sei vielmehr zu repräsentieren, die medizinische Seite zu vertreten und so etwa der Geschäftsleitung beratend zur Seite zu stehen.

Utz Krug hat sich vorgenommen, Ansprechpartner zu sein „für alle Bereiche“, er strebt auch den Austausch mit dem Betriebsrat an, will Moderator mit medizinischer Expertise sein. Dafür hat er einen eingängigen Satz: „Ich will alle in ein Boot holen.“

Die Kurzvita Geboren und aufgewachsen ist der Mediziner in Gelsenkirchen, studiert hat Utz Krug in Bochum und Hannover, arbeitete dann unter anderem an der Uni-Klinik in Münster und dort zuletzt als Oberarzt. Seit 2014 ist er Klinikdirektor in Schlebusch. Krug ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Leverkusen.

Der Mediziner kennt das so aus seinem Berufsleben. Er ist Chef der Medizinischen Klinik 3 am Klinikum, die die Bereiche Onkologie, Hämatologie, Palliativmedizin und Spezielle Schmerztherapie umfasst. „Onkologie funktioniert nur Hand in Hand mit dem Patienten“, sagt er. „Wir begleiten Patienten sehr lange und sehr intensiv, teilen Schicksale, versuchen, ihnen auch die letzten Tage noch so angenehm zu machen, wie es geht. Patienten sind nicht nur eine Nummer. Als Arzt in dem Bereich gehen Sie mit dem Patienten durch dick und dünn.“ Dass Arzt, Patient und Angehörige gemeinsam Misserfolge und Erfolge in der Behandlung erlebten, „das gibt einem unheimlich viel“. Daneben sei die Onkologie ein Bereich, in dem es viele medizinische Entwicklungen und Fortschritte gebe. „Tumore, die vor fünf Jahren noch als unheilbar galten, werden gut behandelbar. Man erlebt diesen Durchbruch mit, liest das nicht nur in Büchern“, sagt der 50-Jährige mit Leidenschaft in der Stimme.