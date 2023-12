Personalwechsel in Leverkusen Klinikum und Infektiologe Stefan Reuter gehen getrennte Wege

Direktorin der neuen Lungenklinik am Klinikum wird Claudia Münks-Lederer. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie und Schlafmedizin und arbeitet derzeit noch als Chefärztin der Abteilung für Innere Medizin am St. Remigius Krankenhaus in Opladen. Münks-Lederer: „Ich freue mich, bei den Menschen in Leverkusen und der Region zu bleiben. Wir können eine Klinik genau nach ihren Bedürfnissen aufbauen und einen weiteren Leuchtturm der Spitzenmedizin in der Leverkusener Gesundheitslandschaft schaffen.