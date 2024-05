Beschluss des Stadtrats Klinikum Leverkusen übernimmt Personalvermittler

werden kann“, heißt es in der Begründung der Ratsvorlage. Die Übernahme der Vispero und die damit verbundene Eingliederung in den Konzern des Klinikums Leverkusen ermöglichten die Weiterentwicklung der professionellen Pflegeakquise von ausländischen Fachkräften sowie eine Kosteneinsparung in diesem Bereich in den nächsten Jahren.