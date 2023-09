Leverkusen sucht Wege aus der Pflegekrise Klinikum: Per Whatsapp in den Pflegedienst

Leverkusen · Kostendruck und Personalmangel bringen immer mehr Krankenhäuser in Not. Das Klinikum zieht bei der Personalsuche an vielen Fäden. Die Whatsapp-Bewerbung gehört dazu.

08.09.2023, 16:37 Uhr

Zunehmende Technisierung und Spezialisierung der Medizin erhöhen die Anforderungen auch an das Pflegepersonal. Foto: dpa/Jens Büttner

Mehr Arbeit, weniger Personal – die Pflegekräfte in den Kliniken arbeiten hart am Limit. Und: Krankenhäuser geraten zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten, wie das jüngste Beispiel des Kplus-Verbunds zeigt, der das Opladener Remigius-Krankenhaus betreibt. Das Gesundheitswesen ist im Umbruch. Werden auch künftige Generationen noch ausreichend medizinisch versorgt sein?