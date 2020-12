Baubeginn in Leverkusen : Klinikum startet Neubau der Kinderpalliativstation

Baubeginn in Leverkusen

Leverusen Dem „Herzensprojekt“ des Klinikums fehlen von mehr als 3,6 Millionen Euro noch knapp zwei Millionen. Die alte Kinderklinik wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Das Klinikum hat mit dem Bau der Kinderpalliativstation, der dritten in Deutschland, begonnen. Das „Herzensprojekt“ des Klinikums soll dazu beitragen, die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit lebensbegrenzenden Erkrankungen in Leverkusen, der Region und weit darüber hinaus zu verbessern.

In dieser Woche wird mit dem Abbruch der „Alten Kinderklinik“ begonnen. Der Baubeginn der Palliativstation ist 2021 geplant, die Eröffnung soll Ende 2022 erfolgen. Die neue Station umfasst sechs Betten für rund 80 bis 90 Kinder jährlich. Es sind Übernachtungsmöglichkeiten für Eltern und Geschwisterkinder, eine Küche sowie Aufenthalts- Entspannungs- und Abschiedsräume vorgesehen. Der Neubau der Station entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft einer bestehenden Palliativstation für Erwachsene, was einen interdisziplinären Austausch der Fachkräfte ermöglicht. Laut Joachim Eichhorn, Direktor der Kinderklinik, ein deutschlandweit einmaliger Ansatz.