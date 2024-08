Klinikum Leverkusen schreibt bald schwarze Zahlen. „Gute Medizin braucht Wirtschaftlichkeit“

Noch positiver beschreibt Schumann die Prognose für das laufende Jahr 2024. So werde das Klinikum Leverkusen aller Voraussicht nach in der Gewinnzone landen. Das nachhaltige Betriebsergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) wird nach aktueller Hochrechnung knapp 6 Mio. Euro betragen, so dass das Jahresergebnis nach Abschreibungen und Zinsaufwendungen etc. „leicht im positiven Bereich liegen wird“. Schumann: „Dieses Ergebnis wird das Klinikum aus eigener Kraft bzw. durch die professionelle Versorgung der Patientinnen und Patienten schaffen.“