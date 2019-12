Zu wenige Hebammen : Klinikum Leverkusen schließt am Wochenende den Kreißsaal

Der Kreißsaal am Klinikum bleibt am Wochenende geschlossen. Foto: dpa/Uli Deck

Leverkusen Bei werdenden Eltern in Leverkusen sorgt die Nachricht von Donnerstag für Aufregung. Geburten sind im Klinikum Leverkusen am Wochenende nur in Ausnahmefällen möglich.

Der Kreißsaal im Klinikum Leverkusen muss über das anstehende Wochenende schließen. „In der Zeit von Samstag, 7. Dezember, 6 Uhr, bis Montag, 9. Dezember, 6 Uhr ist der Kreißsaal nicht mit Hebammen besetzt“, weist das Klinikum auf seiner Internetseite vorsorglich hin.

„Eine Entbindung unter ärztlicher Begleitung (Geburtshilfe, Anästhesie) ist in dringenden Fällen sichergestellt.“ Grund für den geschlossenen Kreißsaal: An den beiden Tagen stehen wegen krankheitsbedingten Ausfällen zu wenig Hebammen zur Verfügung, heißt es aus dem Klinikum.

(LH)