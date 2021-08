Versicherung kommt nicht für alles auf – Land will helfen : Klinikum schätzt Flutschaden auf 40 Millionen Euro

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann besuchte das Klinikum nach der Flut. Hans-Peter Zimmermann zeigte ihm die Schäden. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Schelbusch Bis zu 20 Millionen könnte die Versicherung tragen. Und den Rest? NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann verspricht Stadt und Klinikum Hilfe.

Fast drei Wochen ist die Flutkatastrophe nun her. Das Aufräumen mischt sich mit dem Bilanzziehen. Und die Folgen, die das Wasser hinterlässt, sind brisant. Auch das Klinikum, das den Betrieb nach der Sechs-Tage-Komplettschließung vor eineinhalb Woche wieder aufgenommen hat, fasst das Ausmaß der Flutschäden nun in Zahlen. Mehr als 4500 Quadratmeter der Untergeschosse wurden überflutet. „Die Aufräumarbeiten in den Kellergeschossen dauern voraussichtlich noch zwei Wochen lang an. Parallel laufen die Reparaturarbeiten an der Stromversorgung, den Versorgungsanlagen und der IT“, sagt Klinikum-Sprecherin Sandra Samper.

Einige Bereiche haben noch kein warmes Wasser, sind deshalb noch nicht wieder in Betrieb. Zwei von drei Notstromaggregaten sind zerstört. Sie sollen erneuert werden – aber nicht mehr am bisherigen Standort. Wo sie positioniert werden, wird eine Machbarkeitsstudie klären. Klinikum-Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann: „Wir müssen unseren Hochwasserschutz den Pegeln dieser schlimmen Naturkatastrophe anpassen.“ Zum Beispiel sollen die nicht mehr sanierbaren Gebäude – etwa die Onkologische Tagesklinik und die Apotheke – nicht mehr an den bisherigen Standorten aufgebaut werden.

So sachlich das klingt, auch Zimmermann verfolgt die Katastrophe noch emotional: „Ich muss gestehen, dass ich fast jede Nacht davon träume. Ich durchlebe diese Nacht von dem Zeitpunkt, wo wir am Spätnachmittag an der Dhünn standen und spekulierten, ob hier etwas passieren kann oder nicht, bis hin zum Zeitpunkt spät in der Nacht beziehungsweise am frühen Morgen der Evakuierung. Die Anspannung für alle war enorm. Und ich stelle mir in diesen unruhigen Nächten immer wieder die Frage: Hätten wir an irgendeiner Stelle etwas besser machen können? Haben wir vielleicht sogar Fehler gemacht?“, erzählt er offen. „Und ich komme im Morgengrauen immer zu der Erkenntnis: Es war eine unvorhersehbare Naturkatastrophe und wir haben, insbesondere Dank der Vielzahl der Mitarbeiter und Helfer intuitiv alles richtig gemacht.“

Die harten Zahlen: Er schätzt, dass die Flutkatastrophe einen Schaden von rund 40 Millionen Euro verursacht hat. Das Klinikum geht davon aus, dass 15 bis 20 Millionen Euro von den Versicherungen übernommen werden. Versicherunsgvertreter waren bereits im Haus. „Es bleiben rund 25 Millionen Euro, die fehlen, um das Klinikum Leverkusen komplett wieder aufzubauen.“ NRW-Gesundheitsminiser Karl-Josef Laumann hat laut OB und Klinikum-Aufsichtsratschef Uwe Richrath versichert, „dass er im Kabinett dafür kämpfen will, dass uns der Wiederaufbau ohne finanziellen Schaden gelingt. Konkret sollen, die fehlenden 25 Millionen Euro durch das Land abgesichert werden.“

Der Betrieb geht trotz der Aufräum- und Reparaturarbeiten weiter: 511 von 740 Betten sind wieder in Betrieb. Aktuell behandelt das Klinikum 433 Patienten. Blinddarmoperationen, Kaiserschnitte, Unterschenkelhalsbrüchen stehen wieder auf der Tagesordnung. Auch eine Patientin mit Querschnittssymptomatik wurde schon operiert. Samper wirbt um Verständnis: Weil der Vollbetrieb noch nicht wieder gegeben ist, müssen teils Operationen abgesagt werden, weil Notfälle vorgehen. Zimmermann ordnet zeitlich ein: „Ich schätze, dass wir in spätestens zehn bis 15 Wochen wieder nahe dem Normalmodus sind.“