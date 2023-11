Der 17. November ist Weltfrühchentag Klinikum Leverkusen rechnet mit mehr Mehrlingsgeburten

Jährlich kommen in Deutschland rund 800.000 Babys zur Welt, etwa 64.500 davon sind Frühchen. Auch die eineiigen Zwillinge Kira und Mila kamen mit ihrer „kleinen“ Schwester Luna am 22. Februar in der 35. Woche im Klinikum zur Welt. Sie gelten somit als „Frühchen“. Normalerweise dauert eine Schwangerschaft 40 Wochen.