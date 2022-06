Wechsel an der Geschäftsführungsspitze Anfang 2023 : Klinikum: Nachfolger für Zimmermann steht fest

Leverkusen Die Ära Zimmermann endet am Klinikum im Dezember. Nach 30 Jahren. Auf dem Geschäftsführersessel nimmt dann André Schumann Platz, der aktuell im Ruhrgebiet tätig ist.

Ein offizielles Foto vom Amtsinhaber und seinem Nachfolger? Gibt es am Klinikum noch nicht. Aber wer es wird, ist seit der Ratssitzung am Montag klar: André Schumann beerbt zum 1. Januar 2023 Hans-Peter Zimmermann als Geschäftsführer des Klinikums. Der Stadtrat genehmigte das städtische Beratungspapier zum Wechsel an der Spitze des Hauses. Schumann wird demnach für zunächst fünf Jahre zum kaufmännischen Geschäftsführer des Klinikums. „Ich freue mich, dass wir mit André Schumann einen sehr kompetenten Fachmann als Nachfolger für meine Position gefunden haben“, merkt Zimmermann an.

Der 43-Jährige sei erfahrener Krankenhausmanager und „Experte für Versorgungsformen im Gesundheitswesen. Er wechselt nach drei Jahren in der Geschäftsführung des Knappschaftskrankenhauses Bottrop und des Bergmannsheil in Gelsenkirchen nach Schlebusch. Kennt aber das Rheinland, weil er a) bereits als Geschäftsfsführer im St-Marinehospital Köln tätig war und b) mit seiner Familie in Rösrath lebt. Gegen Ende des Jahres, wenn Zimmermann seinem Ruhestand nach fast 30 Jahren am Klinikum entgegensieht, will er weitere Informationen zum Wechsel bekannt geben.