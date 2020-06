Kurzaufenthalt im Klinikum : Nach OP schnell wieder arbeiten – mit 100

Leverkusen/Burscheid Der Burscheider Otto Claas hat sich im Klinikum Leverkusen einer Herz-OP unterzogen. Kurz drauf löste er munter schon Kreuzworträtsel. Bald will der Hundertjährige wieder zurück in den Job.

Otto Claas hat gleich zu Beginn für klare Verhältnisse gesorgt: „Ich habe dem Professor gesagt, ich möchte wieder arbeiten.“ Ein Satz, den Professor Peter Schwimmbeck, Kardiologe und Chef der Medizinischen Klinik 1 am Klinikum in Schlebusch, womöglich des öfteren von seinen Patienten hört. Aber aus dem Mund eines Hundertjährigen dann doch eher selten.

Otto Claas, Jahrgang 1919, aber hat ihn dieser Tage zu dem Mediziner gesagt. Aus gutem Grund: In Burscheid wartet in der Tat Arbeit auf ihn. Seine Wirkungsstätte: sein ehemaliges Autohaus an der dortigen Hauptstraße, das Autohaus Claas. Der Inhaber ist inzwischen freilich ein anderer, aber seine Expertise bringt Otto Claas, der mittlerweile „Ehrenpräsident“ in seinem ehemaligen Unternehmen ist, immer noch ein – täglich arbeitet er dreieinhalb Stunden dort, kümmert sich mit Leidenschaft unter anderem um die Zulassung der Fahrzeuge und die Post. Stets im blauen Kittel. Den hat er auch früher schon als Chef getragen. Ohne ging und geht es einfach nicht. Denn: „Der blaue Kittel ist in Burscheid überall bekannt.“ Ohne Kittel werde er von Bekannten oft auch gar nicht erkannt, gesteht Claas.