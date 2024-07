Implantiertes Gel schützt Blase und Darm Schutzschirm bei Prostata-Bestrahlung

Die gezielte Bestrahlung zur Abtötung bösartiger Zellen gehört bei Krebserkrankungen zu den Standard-Therapien. Bei der Anwendung an der Prostata bestehe aufgrund der räumlichen Nähe jedoch das Risiko von Schäden an der Blase und am Enddarm (medizinisch Rektum), erklärt das Klinikum in einer Pressemitteilung. „Diese unbeabsichtigten Folgen können zu Blasen-, Darm- und Sexualfunktionsstörungen führen.“ Abhilfe verschafft am Klinikum ab sofort die Implantation eines sogenannten Hydrogel-Abstandhalters. „Mit einer Kanüle punktieren wir den Raum zwischen Rektum und Prostata, um im Anschluss das Gel einzuspritzen“, erklärt Oberarzt Tobias Kohl, der kürzlich die erste Operation dieser Art im Klinikum Leverkusen ausgeführt hat. Das fest werdende Gel sorge für eine räumliche Distanz zwischen Prostata und Rektum, so der Oberarzt der Klinik für Urologie. „Der entstandene Abstand verringert die Strahlendosis, die während einer anschließenden Prostatakrebs-Strahlentherapie auf das Rektum einwirkt“, erläutert Andrei Bunea, Facharzt für Strahlentherapie. „Auf diese Weise kann die Bestrahlung dank des Gels nun auch mit einer höheren Dosis in 20 statt knapp 40 Sitzungen stattfinden“, so der Leiter der Strahlentherapie 360° im Medilev-Ärztehaus, die bei derartigen Behandlungen eng mit dem Team des Klinikums zusammenarbeitet.