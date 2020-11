Kostenpflichtiger Inhalt: Weltfrühgeborenentag : Conner – 570 Gramm Leben

Conner wiegt nur 570 Gramm, als er vor einigen Wochen zur Welt kommt. Mittlerweile hat er sich gut entwickelt, nur beim Atmen braucht er noch Unterstützung. Foto: Klinikum Leverkusen

Leverkusen 1600 Geburten verzeichnet das Klinikum Leverkusen pro Jahr im Schnitt. Darunter auch Frühgeburten. Eine davon ist die des kleinen Conner gewesen. Er musste in der 27. Schwangerschaftswoche geholt werden, wird in der Kinderklinik in Schlebusch gepäppelt. Seine Mutter erzählt anlässlich des Weltfrühgeborenentages von ihren Erfahrungen, Sorgen, Hoffnungen. Eine davon: Vielleicht ist der kleine Conner zu Weihnachten zu Hause.