Bertelsmann-Studie : Klinikum zeigt sich extrem kooperativ

Leverkusen Geschäftsführer Zimmermann zu Bertelsmann-Studie und Gesprächsangebot an andere Krankenhäuser.

Die Studie der Bertelsmann-Stiftung zur Krankenhausversorgung hat in dieser Woche die Gemüter bewegt. Auch das von Klinikum-Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann. Er sagt: „Die von der Bertelsmann-Stiftung ausgelöste Debatte zur zukunftsfähigen Krankenhausversorgung begrüße ich sehr. Nur müssen wir sehr differenziert Schlussfolgerungen ziehen.“ Klar sei, dass in Deutschland und speziell in der Region zu viele Krankenhausbetten betrieben würden. „Auch dass wir in neuen Netzwerken, Kooperationen, Krankenhausverbünden denken müssen, ist allen bewusst“, merkt der Manager an und kommt so auf die vor einigen Tagen von Leverkusener Seite erstmal auf Eis gelegten Verhandlungen mit dem Klinikum Solingen zu sprechen. Genau um die Frage nach einer zukunftsfähigen Krankenhausausrichtung gehe es in der „ergebnisoffenen“ Untersuchung einer Zusammenarbeit der beiden Häuser.